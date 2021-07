Luciano Huck posta foto de Angélica e internautas apontam detalhe inusitado; veja

No domingo (11), Luciano Huck resolveu fazer uma homenagem para a esposa, Angélica. No Instagram, o apresentador postou uma foto da loira na praia, mas alguns intetnautas interpretatam o clique em ‘forma de meme’ ao verem um detalhe inusitado.

Na imagem, Angélica aparece contra a luz, com o corpo sombreado e suas mãos apoiadas no corpo, com isso, criando um novo membro de sombras, parecido com um pênis.

Confira a reação dos seguidores:

“A mão ficou em uma posição no mínimo engraçada (risos), mas é um registro perfeito!”, reagiu um usuário.

“A mente do humorista acelera nessas horas (risos)”, comentou Marco Luque.

“Que susto!”, escreveu um internauta. “Tive que olhar duas vezes”, garantiu uma seguidora.

“Foto perfeita, tirando essa mão que ficou parecendo outra coisa”, disse outra.

Veja a foto de Angélica:

