Luciano Huck não desiste da política e pensa na presidência em 2026

O apresentador Luciano Huck ainda não desistiu da política e pensa em se candidatar para as eleições de 2026. A informação é do jornalista Ricardo Feltrin.

Fontes próximas ao apresentador afirmam que ele ainda pensa em se colocar à disposição para um cargo majoritário e tem sinalizado para isso. Além de campanhas de apelo populacional, Huck tem se reunido com autoridades frequentemente.

Nas últimas semanas, reuniu empresários e políticos para um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também esteve no local e foi lembrado no encontro.

Segundo Feltrin, Luciano Huck apenas está se colocando à disposição dos partidos. União Brasil e Cidadania estariam interessados em ter o apresentador em seus quadros.

O principal fator que colabora para a possibilidade é que o contrato de Huck com a Globo termina em dezembro de 2025. Ainda não há conversas para a renovação do acordo e a manutenção do Domingão sob seu comando.