Luciano Huck lamenta mortes por coronavírus e Marcelo de Carvalho critica: “Politicagem”

No último domingo (09), o empresário e dono da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, fez um comentário que gerou polêmica na rede social. Em seu perfil no Twitter, o apresentador fez uma crítica ao apresentador Luciano Huck após ele lamentar na web as 100 mil vidas perdidas vítimas pelo novo coronavírus e mencionar o Jornal Nacional, da TV Globo.

“No artigo 196 [da Constituição de 1988] garante a todo cidadão brasileiro direito à saúde e todos os governantes têm a obrigação de proporcionar aos cidadãos este direito”, tuitou Huck no micro blog.

Ao ver o que o comunicador escreveu, Carvalho disparou: “Vergonhoso, Luciano Huck, fazendo politicagem com a situação. Lamentável. Lembrando que os governadores e prefeitos que foram empoderados nessa crise, ao passo que o governo federal já investiu 1 trilhão em saúde e para tentar os desempregos pela crise”.

O posicionamento de Marcelo deu o que falar e alguns internautas discordaram dele: “Investiu 1 trilhão em saúde? Onde? A saúde não recebeu esse investimento. Foram disponibilizados R$ 658 bilhões de verba para combater a pandemia e gastos apenas 64 bilhões. Nos cofres dos bancos é que foram parar 1,2 tri, né?”.

Já outros apoiaram o ex-marido de Luciana Gimenez: “Mau-caráter dele e da emissora lixo que ele serve. Na conveniência deles, se esquecem que o Governo apenas está enjeitado o dinheiro, mais [sic] as decisões são são tomada [sic] por Governadores e Prefeitos. Graças ao STF”.

Veja o posts de Luciano Huck e Marcelo de Carvalho no Twitter:

