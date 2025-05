Luciano Huck incita discussão sobre redes sociais após polêmica do namoro do filho

Luciano Huck levantou um debate sobre relacionamento e redes sociais no “Domingão com o Huck”, da TV Globo, neste domingo, 10, coincidentemente – ou não – em meio à polêmica que estourou na última semana envolvendo seu filho Benício e a ex-namorada, Duda Guerra.

Durante o quadro “Sexolândia”, o apresentador propôs a seguinte questão aos convidados da atração: “Seu namorado diz que é fiel, mas vive curtindo e comentando fotos sensuais de outras mulheres. Como você lida com isso?”.

As opções de respostas eram:

leva numa boa, afinal não é porque aprecia uma paisagem que quer se mudar para lá;

conversa com ele sobre os limites do relacionamento: likes demais, paciência de menos;

entra no jogo: começa a seguir uns musos para ver se ele também é evoluído.

Vale lembrar que a confusão entre Benício e Duda começou quando a influenciadora Antonela, de 16 anos, pediu para seguir o herdeiro de Huck e Angélica em uma conta privada chamada “dix”. Duda, incomodada com a aproximação, acusou a adolescente de invasão, gerando um conflito público.

Em um vídeo, a estudante criticou Antonela e sugeriu que ela estaria tentando se aproximar de Benício sem motivo. A jovem se defendeu, negando qualquer interesse romântico e acusando Duda de se aproveitar da situação para ganhar visibilidade.

A decisão do término partiu do próprio Benício, que ficou incomodado com a exposição negativa do relacionamento.