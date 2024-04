Luciano Huck incentiva doação de órgãos ao citar Faustão no ‘Domingão’: ‘Sou doador’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/04/2024 - 22:01 Para compartilhar:

Luciano Huck, 52 anos, fez uma breve homenagem ao colega Fausto Silva, 73, durante apresentação deste “Domingão com Huck” (TV Globo), 7. Ele falou sobre doação de órgãos e desejou melhoras para o colega, que permanece internado após se submeter a um transplante de rim.

Durante o quadro “The Wall”, o comandante da atração falou sobre a importância de Faustão para para o aumento de transplantes registrados no país no ano passado. Luciano aproveitou para incentivar a doação de órgãos.

“Eu já declarei algumas vezes na televisão que sou doador de órgãos, acho isso muito importante. E, muito em função do transplante do Fausto, meu amado amigo, o ano de 2023 teve mais de 1.900 doadores que possibilitaram 4.300 transplantes. 16% a mais que no ano anterior. Isso é, sem dúvida, o efeito de Fausto Silva na grande mídia”, declarou o comandante da atração.

“O que mais assusta é que cerca de 43% das famílias brasileiras ainda se recusam [a autorizar a doação de órgãos]. Isso não faz o menor sentido. A pessoa amada não está mais ali, mas pode fazer bem para outras que estão precisando. Não tem porque não fazer”, completou ele.

Faustão, que apresentou a atração nas tardes de domingo na Globo por 32 anos, está internado desde fevereiro último, quando recebeu um novo rim. Antes, em agosto do ano passado, ele havia sido submetido a um transplante de coração.