Luciano Huck impõe regras para namorada do filho sobre privacidade da família

Luciano Huck, 53 anos, estabeleceu novas regras em sua casa para garantir mais privacidade à família e evitar exposição excessiva nas redes sociais. Segundo informações do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, o apresentador da Globo proibiu a influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, 17 anos, seu filho com Angélica, de fotografar momentos íntimos da família e divulgá-los nas redes sociais.

Duda também não pode filmar a mansão ou outras pessoas da casa, como fazia anteriormente.

De acordo com a atração, caso Duda passe as férias com a família de Huck e Angélica, ela também não poderá gravar vídeos ou publicar fotos, inclusive ao lado de Benício.

Duda Guerra, de 16 anos, assumiu o relacionamento com Benício no começo de 2024, durante o Carnaval. Eles apareceram publicamente juntos no Rock in Rio do ano passado.

Recentemente, Angélica falou sobre os relacionamentos dos filhos e afirmou que sua relação com Huck serve de exemplo para eles. “Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse a apresentadora.

A apresentadora ainda elogiou as namoradas dos filhos e destacou a importância do ambiente familiar no jeito como eles vivem o amor. “Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Meus filhos cresceram vendo o amor em casa, então querem estar com alguém que realmente amam. Por isso, sou uma sogra fofinha”, brincou.

Além de Benício, Luciano Huck e Angélica também são pais do primogênito Joaquim Huck, de 19 anos, e da caçula Eva, de 11 anos.