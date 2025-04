Luciano Huck homenageia Silvio Santos: ‘Foi aqui que ele se tornou o fenômeno’

O apresentador Luciano Huck iniciou o “Domingão” deste fim de semana com uma homenagem a Silvio Santos (1930-2024), como parte das comemorações pelos 60 anos da Globo. Ele entrou no palco da atração usando uma réplica do famoso microfone que acompanhava o comunicador, lembrando que Silvio batia recordes de audiência quando trabalhava na emissora.

“Foi aqui, neste cenário de Silvio Santos, por 10 anos, que ele se tornou o fenômeno Silvio Santos. Peço licença à família Abravanel para usar o microfone que contabilizou os anos que o apresentador usou na Globo. Ele chegou a dar tanta audiência, como a transmissão do homem na lua”, destacou o comandante do programa.

Silvio Santos apresentou seu programa de auditório na Globo de maio de 1965 a julho de 1976, atração que era produzida e comandada por ele e tinha oito horas de duração.

O “Programa Silvio Santos” era exibido inicialmente apenas para a cidade de São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro em julho de 1969. Em agosto daquele o mesmo ano, a transmissão passou a ter alcance nacional.

