Luciano Huck faz doação para o ‘Criança Esperança’ e valor chama atenção

Da Redação 07/08/2023 - 9:17

O apresentador Luciano Huck, de 51 anos, surpreendeu os telespectadores do Domingão neste domingo (06). Durante exibição do programa, o marido de Angélica fez uma alta doação para o ‘Criança Esperança’, projeto realizado pela TV Globo.

Enquanto o programa era transmitido ao vivo, Luciano pegou seu celular e mostrou o comprovante do banco com o valor de R$ 10 mil doados em seu nome. Após o gesto, o apresentador incentivou o público a contribuir com a causa.

“Como eu digo: ‘conselho ajuda, exemplo arrasta’. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então tá aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de dez mil reais. Tá doado em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, dez mil reais para o Criança Esperança. Portanto me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também”, declarou Huck.

