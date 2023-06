Luciano Huck fala sobre possível candidatura à presidência: ‘Não tenho medo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/06/2023 - 4:24 Compartilhe

Luciano Huck abriu o jogo sobre rumores de que se candidatará à presidência do Brasil. Em entrevista ao podcast “PodPah”, na última quarta-feira (21), o apresentador comentou sua visão política e planos para o futuro.

Ao ser questionado pelo apresentador sobre se realmente pensa em ser presidente do país, Luciano respondeu: “Eu não tenho medo disso, não. Do fundo do meu coração. Mas eu não tenho essa vaidade. Esse é o tipo de coisa que todo mundo que quis na vida nunca foi. Isso é destino”, começou.

“Eu não saí do debate, a fumaça não volta para dentro da garrafa. Eu quero, quando a gente sentar de novo daqui a 20 anos, […] que a gente viva num país mais justo. Então eu acho que a gente tem que formar novas lideranças, debater as ideias que de fato resolvam nosso problema.”

Na sequência, o marido de Angelica também falou sobre a política do Brasil: “Não adianta a gente ficar com uma direita intransigente, e eu não acho que a esquerda no Brasil seja uma esquerda radical. É uma esquerda atrasada. Tem muita coisa legal acontecendo no mundo, é o ‘leap frog’, que é você tirar o atraso. Sabe o ‘pulo do sapo’? É você colocar ideias do século XXII para resolver problemas do século XXII.”

“Eu faço parte de grupos de discussão que procurem achar projetos com arquitetura, engenharia e capacidade de execução dos problemas que a gente vive. Porque se não, não vai ter graça. A gente vai ter sempre um país desigual […] Então, respondendo, eu quero participar. Eu vou participar da vida política e cívica do país enquanto eu estiver aqui”, confessou.

Anteriormente, ele também comentou sua percepção acerca da polarização política atual. “Acho bom a alternância de poder, acho bom a gente mudar as coisas. É importante […] Antes desse país dividido e polarizado, você pensar diferente não era inimigo […] A beleza é a gente pensar diferente, é a gente debater. Porque se a gente deixar a coisa dividida, vai ser sempre um lado ou o outro, e a gente não vai trocar ideia.”

Confira a entrevista completa aqui.

