Luciano Huck esquece o aniversário da sogra e faz live para se redimir

Luciano Huck utilizou suas redes sociais para se redimir com a sogra após esquecer o aniversário dela na última semana. Com os stories do Instagram, ele entrou ao vivo e deu os parabéns.

Huck, na transmissão, comentou que Angelina Ksyvicks, sua sogra, tinha completado 75 anos na semana passada, mostrou a ela como funcionava a ferramenta e fez diversas brincadeiras ao longo do vídeo.

“Hoje é aniversário da minha mãe, dona Marta, e a dona Angelina [mãe de Angélica] está com ciúmes”, brincou. “Ele está com a consciência pesada… já fez duas lives com ela”, afirmou Angélica sem aparecer na transmissão.