Luciano Huck defende dona Déa após críticas por comentários sobre ‘BBB24’

O comandante do “Domingão com Huck” saiu em defesa de dona Déa após as críticas que ela recebeu por seus comentários na atração global, no último domingo, 17, quando Luciano Huck recebeu no palco a modelo Yasmin Brunet, recém-eliminada da do “BBB24”.

No programa, a mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) não poupou palavras em seu sermão pelo comportamento da ex-sister na casa mais vigiada do Brasil, sobretudo sua postura diante do participante Davi.

“Hoje não vou te defender. Eu vou falar com você como se eu fosse sua avó. Você fez tudo errado com o Davi [Brito]”, disparou a senhora, que tem 76 anos.

Além de críticas dos internautas, dona Déa foi alvo de declarações preconceituosas de Sérgio Tristão, empresário de Yasmin sobre a senhora de 79 anos.

“Sem-noção total, e se achando a lacradora. Menos, senhora”, criticou ele.

De acordo com o jornal carioca O Globo, o apresentador se manifestou sobre o caso durante a gravação da próxima edição do “Domingão”, que será transmitido no domingo, dia 24.

“Não aceito que desrespeite ela na vida real ou virtual”, disse o marido de Angélica, que arrancou aplausos do público.

Luciano Huck relembrou que conheceu Déa na missa de 7º dia de Paulo Gustavo, no Santuário do Cristo Redentor, na zona sul do Rio de Janeiro.

“Ela nunca mais saiu da minha vida. Eu acho que ela é uma mulher incrível, corajosa, que fala do jeito que as pessoas entendem”, disse ele.

“Fui bombardeada, mas vamos continuar. Não se preocupe porque não vou morrer de emoção no palco”, respondeu Déa.

