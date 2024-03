Luciano Huck defende Déa Lúcia e fala sobre ausência de Raquele no ‘Domingão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/03/2024 - 20:32 Para compartilhar:

Luciano Huck usou seu espaço no Domingão com Huck deste domingo, 24, para fazer uma homenagem a Déa Lúcia, integrante do elenco de seu programa. Após a participação na atração de Yasmin Brunet, do BBB 24, na última semana, alguns veículos repercutiram comentários de internautas com críticas e ofensas à mãe de Paulo Gustavo.

“Pra começar o Domingão de hoje, quero fazer uma declaração de amor, posso? Minha declaração de amor hoje é para agradecer que os nossos caminhos se cruzaram. Eu conheci a Dona Déa Lúcia no alto do Cristo Redentor, na missa de Sétimo Dia do Paulo Gustavo”, disse.

Em seguida, Huck continuou: “Não sei explicar por que, talvez tenha sido até obra do Paulo, que a gente se conectou. Eu me conectei a ela antes de ela se conectar a mim. Então aos pés do Cristo, num momento de muita dor, olhei pra ela e ela conseguiu fazer uma piada comigo naquela situação e nunca mais saiu da minha cabeça, da minha vida.”

“Acho uma mulher incrível, corajosa, aguerrida, divertida, inteligente, que fala de um jeito que as pessoas entendem. Não à toa a maior bilheteria da história do Brasil foi inspirada nela. Por isso não aceito, em hipótese alguma, que ninguém jamais desanque, desrespeite ou faça qualquer coisa com a dona Déa, na vida real ou na vida digital, porque a dona Déa Lúcia é maravilhosa. Dona Déa Lúcia é necessária”, concluiu.

A eliminada da semana do Big Brother Brasil, Raquele, não foi ao palco da atração, como é de costume. Em vez disso, o humorista Diogo Defante saiu às ruas carregando um vaso com uma planta, em alusão ao fato de ela ser uma ‘planta’ na casa e interagiu com o público na rua.

Após a exibição do VT, Luciano Huck não explicou o diretamente o motivo da ausência, mas afirmou: “Queria mandar um beijo para a Raquele. Desculpe as brincadeiras. Se um dia quiser participar, será muito bem-vinda neste palco.”

“Desejo boa sorte a você, muita luz no seu caminho, você é uma menina muito bacana, que Deus ilumine o seu caminho. Um salve para a Raquele que deixou o Big nessa semana”, concluiu.

Raquele diz que não foi convidada para o Domingão Com Huck

Raquele, por sua vez, publicou um vídeo nos stories de seu Instagram para dar sua versão dos fatos: “Eu não fui convidada a participar do programa, tá bom? Por mais que no final tenha ficado parecendo que eu não quis ir, na verdade o convite nunca chegou pra mim.”

“Não estava na minha agenda eu participar do programa. Não deixei de ir porque eu não quis. É porque realmente eu não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, é claro e óbvio que vai ser um prazer fazer parte do programa”, continuou.

Raquele ainda disse que é fã de Luciano Huck, mas criticou o tom da reportagem sobre ela que foi ao ar no programa: “Fiquei desconfortável, sim, com a narrativa de planta que as pessoas vêm fazendo, as brincadeiras.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias