Luciano Huck critica turistas a bordo de submarino desaparecido: ‘Idiotas’

Segue desaparecido no Oceano Atlântico o submarino que fazia uma expedição para os restos do Titanic, com cinco pessoas a bordo, incluindo o piloto. O assunto tem repercutido nas redes sociais e foi comentado por Luciano Huck, durante participação podcast “PodPah”. Na ocasião, o apresentador deu o que falar, após criticar turistas que embarcam nesse tipo de transporte aquático.

“Fico imaginando como o idiota, idiota, paga 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,2 milhão na cotação atual) para entrar naquela lata de sardinha. É meio mórbido, porque o cara vai pro espaço, eu entendo, tem uma mega tecnologia, o cara vai decolar em um foguete, bilhões de dólares investidos, tecnologia que você vai usar em outras coisas”, iniciou.

Como justificativa de sua opinião, Huck pontuou: “O cara entrar num negócio redondo, do tamanho de um bote inflável, tem nem cadeira para sentar, aí desce com um joystick, uma janelinha, pra ver um navio que morreu 1.600 pessoas, não tem como aquela energia ser boa. Você vai ver o Titanic lá embaixo, que morreu um monte de gente, vê o filme”.

Por fim, refletiu: “Aonde vai à vaidade humana? A reflexão que faço um pouco disso é que você pode ter o dinheiro e o poder que quiser, é a natureza que manda. Não dá pra você achar que pode enfrentar o mar”.

