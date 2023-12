Luciano Huck comete gafe ao citar casamento de Thiaguinho com Fernanda Souza; saiba qual

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/12/2023 - 19:04 Para compartilhar:

Pegou mal! Luciano Huck cometeu uma verdadeira gafe ao dar uma opinião sobre o casamento de Thiaguinho com Fernanda Souza que chegou ao fim em 2019. Ao homenagear o cantor no “Domingão com Huck“, da TV Globo, no domingo, 3, o apresentador exaltou a atual namorada de Thiaguinho, a ex-BBB Carol Peixinho, e disse que o antigo relacionamento dele “não encaixou”.

“Fui padrinho do casamento de Thiago e de Fernanda, e tenho enorme carinho, gosto muito. Mas encaixar, encaixar mesmo, encaixou aqui.Sou muito feliz que vocês se encontraram. Cada vez que chego mais perto de você, gosto mais. Acho que você fez um bem para ele, e ele fez um bem para você”, disse Huck.

O comentário do marido de Angélica não foi bem-visto por alguns telespectadores, que detonou ele nas redes sociais.

Thiaguinho e Fernanda Souza se casaram em 2015, mas anunciaram a separação em outubro de 2019. Em abril do ano passado, ela assumiu o romance com Eduarda Porto, sua amiga de infância.

