Luciano Huck chama Fiuk e Cleo de ‘nepobabies’ e irmãos se divertem no ‘Domingão’

Fiuk, 34 anos, e Cleo, 42, protagonizaram a Batalha de Lipsync, no “Domingão com Huck”, da, Globo, neste domingo, 9, e se divertiram ao serem chamados de “nepobabies” pelo apresentador.

Os filhos de Fábio Júnior, a princípio, tiveram de adivinhar quem eram os “nepobabies” que apareciam na tela do palco. As imagens, que não eram reais, mostravam pessoas inventadas por Inteligência Artificial, que tinham traços de famosos que estavam no palco da atração.

Depois, Luciano Huck explicou o termo “nepobaby” e também questionou Fiuk e Cleo sobre os pontos positivos e negativos de serem filhos de famosos. Enquanto a atriz dizia que não tinha pontos negativos, pois tirava o assunto de letra, o cantor reconheceu que demorou mais para entender que era conhecido primeiramente por ser filho de Fábio Jr.

“Nepobaby” é uma mistura das palavras “nepotismo” e “baby”, que juntas significam algo como filhos do nepotismo. O termo é usado para apontar “ajudas” no ambiente de trabalho – sobretudo na TV, cinema ou nos palcos.