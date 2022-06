Luciano Hang critica padre Júlio Lancellotti em mensagens: ‘É da turma do Lula’

Luciano Hang, dono das lojas Havan, associou a Igreja Católica ao PT em mensagens no WhatsApp. A conversa foi no grupo com outros empresários brasileiros, após um integrante compartilhar um texto falando sobre o trabalho do padre Júlio Lancellotti em São Paulo. As informações são do jornalista Guilherme Amado, do site Metrópoles.

“É da turma do Lula. Hipocrisia pura. Temos que ensinar a pescar, e não dar o peixe. Cada dia que passa é mais malandro vivendo nas costas de quem trabalha. Quem defende bandido, bandido é. Não podemos dar moleza para essa turma só porque são padres. Ou ficam do lado certo ou devemos cobrar coerência do que eles pregam”, escreveu Hang em uma mensagem.





Procurado pelo site UOL, o empresário se declarou católico, mas acusou o padre de ser supostamente militante do PT e que a Igreja Católica é “cúmplice” do partido.

“A Igreja Católica é cúmplice das mazelas do PT. Foram os fiadores de tudo o que aconteceu. Não podemos generalizar, mas ajudaram bastante o PT a chegar ao poder”, disse Luciano Hang.

Em maio do ano passado, Júlio Lancellotti e Lula se encontraram, o que rendeu elogios do candidato petista ao padre. Após a publicação do encontro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o padre em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, fazendo insinuações sem provas.