Luciano festeja os gols, mas pede São Paulo com os ‘pés no chão’ para o jogo de volta no Recife

O atacante Luciano festejou os dois gols marcados, nesta terça-feira, no MorumBis, diante do Naútico, mo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, mas pediu o time do São Paulo mantenha os “pés no chão” para o jogo de volta no Recife.

“Acho que fizemos um bom jogo, faltou caprichar no último passe, na finalização, mas não podemos desmerecer o trabalho do Náutico aqui, é um bom time. Respeitamos eles, eles nos respeitaram, vamos manter os pés no chão para classificar lá, que vai ser difícil”, disse Luciano.

Além da vitória, Luciano também comemorou o fato de ter quebrado um jejum de gols que durava desde 13 de fevereiro, quando também marcou duas vezes no empate diante do Velo Clube pelo Campeonato Paulista. Foram 12 jogos sem o atacante balançar as redes adversárias.

O São Paulo volta a jogar na sexta-feira, mais uma vez no MorumBis, quando terá pela frete o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.