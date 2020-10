Luciano faz trabalho parcial, e Igor Vinícius não treina com bola Fernando Diniz tem dor de cabeça para escalar o São Paulo contra o Fortaleza e ainda não sabe se poderá contar com atacante e lateral titulares; veja provável escalação

O São Paulo segue sua preparação para o jogo de domingo, contra o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na manhã desta sexta, o Tricolor foi a campo no CT da Barra Funda, mas não contou com os reforços de Luciano e Igor Vinícius – titulares de Fernando Diniz. O atacante fez uma parte do trabalho com bola, enquanto o lateral ficou com os fisioterapeutas.

Peça-chave no esquema do Tricolor, Luciano trata de um incômodo muscular e foi poupado no jogo da última terça, contra o Binacional, no Morumbi. O excesso de partidas do jogador causou o problema e o departamento médico corre contra o tempo para tê-lo à disposição no fim de semana. Segundo as informações divulgadas pelo São Paulo, o atacante participou de uma parte do treinamento.

O lateral Igor Vinícius, que se recupera de uma contratura, vive situação mais delicada e não treinou com o restante do elenco. O jogador trabalhou com os fisioterapeutas e, caso não tenha condições de ir a campo no treino de sábado, não jogará contra o Fortaleza.

Se a situação permanecer a mesma e Luciano e Igor Vinícius não apresentarem melhora, Pablo será titular no ataque e Tchê Tchê atuará improvisado na lateral. A escalação do São Paulo para domingo deve ser com Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Luciano) e Brenner.

O jogo que define a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil acontece domingo, às 20h30, no Morumbi. O São Paulo precisa de uma vitória simples para ficar com a vaga, em caso qualquer empate o confronto vai para a disputa de pênaltis, já que o duelo de ida, no Ceará. acabou empatado em 3 a 3.

