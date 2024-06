Luciano exalta desempenho de Jandrei no São Paulo: ‘Tem a confiança de todos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2024 - 19:52 Para compartilhar:

Responsável por um gol e uma assistência, Luciano foi um dos destaques do São Paulo na vitória sobre o Bahia por 3 a 1, neste domingo. O atacante, contudo, dividiu os méritos do triunfo com o goleiro Jandrei, alvo de críticas da torcida nas últimas semanas. Luciano fez questão de exaltar a performance do reserva no MorumBIS no jogo válido pela 13º rodada do Brasileirão.

“Ele é um cara que trabalha muito, que nos ajudou em outros jogos. E hoje pôde nos ajudar com aquela defesa”, comentou Luciano, que vibrou quando Jandrei fez uma defesa decisiva no segundo tempo. “Ele trabalha bastante, tem a confiança de todos e isso é o mínimo que a gente pode fazer por ele.”

Sem citar diretamente as falhas cometidas pelo goleiro nos últimos jogos, o atacante mostrou compreensão em relação aos erros. “Ele já está muito tempo com a gente, às vezes as coisas não saem como a gente quer. Às vezes não estamos bem. Mas, graças a Deus, hoje ele pôde fazer a defesa e nós podemos dar essa moral para ele. Espero que ele continue assim.”

Luciano também elogiou a performance da equipe, que poderia ter saído de vantagem com uma vantagem maior no placar. “O Bahia é um time difícil, bem treinado. Mas a gente sabe da nossa qualidade, da nossa equipe. Hoje fizemos 3 a 1, poderia ter saído mais gols. Mas pecamos e tomamos um gol. Mas agora vamos seguir em frente, com os pés no chão porque na quarta-feira temos uma outra decisão.”

Na quarta, o São Paulo vai visitar o Athletico-PR, em Curitiba. Luciano, contudo, não poderá entrar em campo porque vai cumprir suspensão. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo, num lance inesperado.

“O cara me deu um carrinho, o juiz pediu a maca e eu falei que não precisava. E aí ele me deu o cartão amarelo. Eu ainda falei para ele: ‘você me tirou do jogo à toa’… Mas faz parte”, minimizou o atacante.