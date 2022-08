Luciano e Pedro superam desconfiança e viram esperança de São Paulo e Flamengo

admin3 24/08/2022 - 8:00 Compartilhe

Luciano e Pedro vivem momentos semelhantes em São Paulo e Flamengo. Antes envoltos por desconfiança, os atacantes se tornaram peças fundamentais para Rogério Ceni e Dorival Junior, respectivamente. Nesta noite, às 21h30, no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, eles terão a oportunidade de consolidar a boa fase e ajudar suas equipes a encaminhar vaga na decisão do torneio mata-mata.

Tomando por base os últimos 15 jogos em que estiveram em campo, Luciano e Pedro têm números semelhantes. O jogador do São Paulo foi às redes 11 vezes, anotando todos os três gols do clube tricolor nas quartas de final, diante do América-MG. Pedro, por sua vez, assinalou 12 tentos e também marcou o gol decisivo para a classificação contra o Athletico-PR.

Os dois atletas também exibiram seus atributos como assistentes. Pedro, no mesmo período, deu cinco passes para gol no Flamengo, enquanto Luciano foi o responsável pela assistência que originou dois tentos do São Paulo.

Luciano e Pedro passaram por período de instabilidade no começo da temporada. O são-paulino não vinha ganhando muitas oportunidades com Rogério Ceni e era normalmente utilizado no segundo tempo. Nos cinco primeiros meses, foi titular em apenas oito partidas.

Pedro, por sua vez, enquanto esteve sob o comando de Paulo Sousa apareceu no time titular em apenas 11 oportunidades. Tamanha a insatisfação do centroavante que sua vontade era deixar o Flamengo. O Palmeiras foi um dos interessados, mas a diretoria rubro-negra não deu prosseguimento às conversas. Com Dorival, Pedro reapareceu, ganhou importância e hoje é cogitado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.

“Nós estamos trabalhando em todos os sentidos e aspectos. Os jogadores estão acreditando no que propusemos e estão motivados e atentos. Todos são importantes. Para mim, não existe essa questão de titularidade. Eles dão respostas positivas. Todos estão engajados em um projeto e que se seguirem assim vão nos levar a bons resultados”, analisou Dorival Júnior.

No São Paulo, para obter um bom resultado no Morumbi, Rogério Ceni passou as sessões de treinamento da semana avaliando qual o melhor sistema para enfrentar o Flamengo. Sua preocupação também diz respeito aos erros de passe da equipe nas construções ofensivas. O ex-goleiro espera uma melhora de seus comandados no quesito para segurar o rival rubro-negro.

“Vamos fazer algumas escolhas e pensar bem, se vamos com linha de quatro ou mantemos os três zagueiros. Temos uma noção boa de como deve vir o Flamengo, que deve contar com sua força máxima”, avaliou Rogério Ceni, que também diz se preocupar com passes errados do São Paulo. “Você pega o Flamengo em um dia inspirado e erra cinco passes desses, você perde o jogo no 1º tempo por 3 a 0”, afirmou.