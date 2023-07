Luciano Camargo reúne 25 mil pessoas em sua estreia com show gospel

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 11:51 Compartilhe

O estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), teve a sua capacidade esgotada na noite de ontem, 27/7. Mais de 25 mil pessoas prestigiaram Luciano Camargo na estreia do seu show gospel. O cantor reuniu a sua banda na primeira apresentação do gênero, que aconteceu no “Arraiana“, maior festa beneficente de Goiás, em celebração ao aniversário da cidade.

“Foi uma noite especial demais o que vivi em Anápolis. Incrível e inesquecível!!! Contei com a presença de minha mãe Helena, que hoje é também minha irmã. Ela chegou, foi para o camarim, nos abençoou com uma linda oração e, durante toda a minha apresentação, fez questão de ficar ao lado do palco, louvando o tempo todo. Sou grato por tudo, por todas as vezes que a minha mãe se coloca de joelho e ora por mim. Agradeço imensamente o público por testemunhar a minha estreia em show gospel”, afirma Luciano, que hoje estará na igreja de sua mãe, em Goiânia.

O artista conta que aceitou o convite no mesmo momento por se tratar de uma ação beneficente. Ele abriu mão do cachê, mas levou uma produção especial, montada pela mesma empresa que faz o Amigos.

Durante pouco mais de uma hora, Luciano Camargo apresentou louvores como “Com muito Louvor”, “Escudo”, “Alvo mais que a Neve”, “Faz Um Milagre em Mim”, “Noites Traiçoeiras”, “Foi na Cruz”, “Cem Ovelhas”, “Porque Ele Vive”, “Cabo da Nau”, “Caminhos no Deserto” e “Eu louvarei ao Senhor”. “Cantei também uma versão do cantor gospel americano “Chris Tomlin, “Desperta”. A produção foi por minha conta, a formação dos arranjos é do Roger Dias e do Toledo. Já a produção musical ficou por conta do Vinicius Leão”, completa.

SOBRE O EVENTO

O Arraiana tem como objetivo celebrar o aniversário da cidade, que este ano completa 116 anos, levando shows culturais à população, que fez doações às famílias em situação de vulnerabilidade pelo programa Voluntários de Coração.

SOBRE A TI ENTREGO

É um sonho antigo e um projeto bastante amadurecido, tanto do ponto de vista espiritual como do artístico, o primeiro trabalho solo de Luciano Camargo, que nasceu na pandemia. Bem-vindo seja “A Ti Entrego”. Com 15 faixas dedicadas à música Gospel, o artista, que soma 30 anos de carreira ao lado do irmão Zezé Di Camargo, avisa de antemão que isso não significa uma separação do mano, mas, sim, um projeto pessoal pelo qual vem se empenhando há bastante tempo. O álbum é traduzido em EPs, com músicas que ganharam as plataformas.

O lançamento da primeira faixa, TEMPO (Anderson Freire, André e Raquel Freire, aconteceu em todas as plataformas digitais em 16 de outubro de 2020, data de seu casamento com Flavia Fonseca, a quem carinhosamente chama de Fau, mãe de suas caçulas, Helena e Isabella.

Para Luciano, “A ti entrego’ significa Entregar, devolver para Deus o que Ele colocou de melhor em sua vida. “Tem sido uma satisfação enorme levar às pessoas, ainda mais neste momento tão sensível pela qual passa a humanidade, uma manifestação de fé, esperança e gratidão”, afirma.

Mas sua meta passa longe de qualquer projeção comercial.

“Sucesso eu já tenho. Estou no melhor momento da minha carreira. O momento que estou cantando louvores para as pessoas (porque no ambiente familiar já o fazia) é bem agora em que me sinto tocando uma vida plena, com equilíbrio e amor. É quando você se sente assim que entende melhor o mundo. Há 20 anos, eu tive vontade de gravar um trabalho assim, mas lá atrás, não teria essa leveza e verdade de agora.”

