Luciano Camargo curte férias com a mulher e as filhas nos EUA: ‘Turistando’

Luciano Camargo está curtindo as férias com a família, a mulher Flávia Camargo, e as duas filhas do casal, as gêmeas Isabella e Helena, de 12 anos, pelos Estados Unidos.

Nesta quinta-feira (14), o cantor publicou uma foto em que aparece ao lado das três no píer de Santa Mônica, na Califórnia.

“E as férias continuam! Turistando por Los Angeles… Meus amores, tudo fica ainda melhor com vocês ao meu lado. Flávia, só você para conseguir fazer tantas surpresas, já tô esperando as de amanhã”, escreveu o cantor na legenda da publicação.

Em seus stories, o cantor mostrou o hotel onde estão hospedados, que foi usado nas filmagens de “Uma Linda Mulher”, com Julia Roberts e Richard Gere.

“Gente, amanhã já não vou mais estar nesse hotel, quero mostrar pra vocês, amantes do cinema, fãs de Julia Roberts, Richard Gere, aqui foi o hotel em que foi gravado ‘Uma Linda Mulher'”, disse o cantor ao mostrar o hall do hotel.