Luciano aproveita título Paulista para provocar o Corinthians: ‘Fui dado de graça para outra equipe’ Atacante relembrou o ressentimento com a equipe alvinegra

Campeão Paulista pelo São Paulo, Luciano aproveitou a premiação dos Melhores do Paulistão para provocar o seu ex-clube, o Corinthians. Premiado com o troféu “Lei do Ex”, pelo gol marcado diante do rival, de pênalti, pela primeira fase do estadual, o atacante relembrou o ressentimento com o alvinegro.

– Ser campeão é muito gratificante. Agradecer também por esse prêmio. Fui campeão lá (Corinthians), sei da importância que tive lá, mas quando saí fui meio que dado de graça para outra equipe. Então, fico mais alegre ainda por isso, por eles olharem agora e verem o que o Luciano se tornou. Hoje sou um jogador importante para o São Paulo. É agradecer e comemorar porque o São Paulo está nas altas hoje – disse Luciano em vídeo exibido durante o evento.

Luciano foi campeão Brasileiro pelo Corinthians, em 2015. Entretanto, pouco aproveitado, foi negociado com o Leganés, da Espanha, e, em seguida, com o Panathinaikos, da Grécia. Ao término do contrato, saiu de graça do clube e rodou por equipes brasileiras como Fluminense e Grêmio, antes de fechar com o São Paulo.

