Luciano após pênalti perdido contra o Botafogo: ‘Tenho que pedir desculpas’

Após o apito final, Luciano lamentou a cobrança de pênalti que perdeu. Caso tivesse convertido a oportunidade, o São Paulo poderia ter empatado a partida, que terminou em 1 a 1, contra o Botafogo nesta segunda-feira (22), no Nilton Santos, em confronto válido pela 37ª rodada.

O atacante comentou sobre o fato de ter feito um gol de pênalti na última partida, contra o Palmeiras e não ter mantido o mesmo rendimento contra o Botafogo.

– Sentimento de muita tristeza. Eu treinei bem, no outro jogo bati bem (contra o Palmeiras) e hoje não tão bem e comprometeu o resultado. Acho que naquele momento eu não podia ter errado, porque a gente precisava muito do gol de empate – afirmou o atleta.

Luciano ainda deixou seu pedido de desculpas pelo erro:

– Tenho que pedir desculpas para os meus companheiros. Queria ganhar aqui hoje e como eu errei fico muito triste.

Caso tivesse empatado a partida, o São Paulo precisaria de apenas um ponto contra o Flamengo, na última rodada do campeonato –que será disputada no Morumbi, às 21h30, nesta quinta-feira (25)–, para garantir-se no G4 do Brasileirão.

Com a derrota para o Botafogo, o Tricolor precisa vencer para não depender de um escorregão do Fluminense para ganhar a vaga direta para a Libertadores. Caso fique em quinto lugar, o São Paulo só se classificará diretamente para a competição caso seu rival, o Palmeiras, vença a Copa do Brasil.

Outro motivo que Luciano tem para lamentar com o pênalti perdido é que, se tivesse feito esse gol, ele se tornaria o artilheiro isolado da competição, com 18 gols. O atacante, atualmente, está empatado na artilharia com Marinho (Santos), Thiago Galhardo (Internacional) e Claudinho (Red Bull Bragantino).

