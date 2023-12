Luciana Vendramini posa para ensaio fotográfico de Réveillon na SP Haus

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/12/2023 - 21:00 Para compartilhar:

A atriz e podcaster Luciana Vendramini, de 53 anos, posou para um ensaio fotográfico especial de Réveillon, na SP Haus (@VIVA.SPHAUS), na região dos Jardins, em São Paulo. As fotos, assinadas pelo profissional Renato Moraes, destacam a liberdade conquistada pela famosa após se submeter a um tratamento contra o Transtorno Obsessivo Compulsivo, diagnosticado em 1997.

“Quanto eu tinha TOC, cumpria à risca as orientações de final de ano para usar roupas de determinadas cores. Se falassem: ´é bom usar amarelo´, eu saía correndo para comprar¨, lembra Luciana. ¨Mas, quando percebi, após o tratamento, que isso fazia parte do TOC e não tinha nada a ver com superstição, passei a me sentir livre¨, pontua ela, que passou a apostar em peças estilosas em diferentes tons.

“Minha Virada de ano, minhas regras”.

“Não sou mais refém dessas coisas que me limitavam e me abalavam muito. O dia é a gente que faz, e a Virada de ano também é a gente que faz. Minha Virada de ano, minhas regras¨, diverte-se Vendramini, que diz ter achado ´maravilhoso´ descobrir que pode vestir roupas pretas na ocasião.

“Amo looks pretos e, como morei fora, amei perceber que não existe essa cultura de usar apenas branco no Réveillon. Por isso, essa produção é bem livre¨, reforça a loira sobre a produção, com styling assinado por Xicão Alves (@OFILHODABOSSA).

SP Haus: Espaço do icônico arquiteto Paulo Mendes da Rocha

O cenário escolhido para a sessão fotográfica foi a SP Haus, um espaço destinado a unir exposições culturais, moda e design. O responsável pela concepção visual do ambiente é o famoso arquiteto Paulo Mendes da Rocha, com destaque para a clássica escada suspensa vermelha assinada pelo artista.

“É um lugar icônico, e que sou muito fã, porque tem toda essa história do legado do Paulo Mendes da Rocha, além da luta do proprietário, João Paulo, para manter intacto o imóvel, que seria derrubado antes de ser transformado em patrimônio da cidade”, finaliza Vendramini.

