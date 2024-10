Luciana Gimenez volta ao posto de madrinha de bateria do Vai-Vai após 20 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 12:06 Para compartilhar:

Luciana Gimenez volta para a posição de madrinha de bateria do Vai-Vai após 20 anos. Na noite do último domingo, 20, a maior campeã do Carnaval paulistano divulgou a volta da apresentadora em um post nas redes sociais.

“Não é nenhuma novidade que o coração dela é alvinegro da Bela Vista. Em 2005 ela já ocupou esse cargo, retornou em nossa quadra em outros anos e estará ao lado de Madu Fraga e Giuliana Silva abrilhantando ainda mais o nosso desfile!”, escreveu o perfil da escola de samba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola de Samba Vai-Vai (@vaivaioficial)

A apresentadora, que também aproveitou para agradecer a honra de voltar ao posto, escreveu: “Pronta para a missão madrinha dessa escola que eu amo tanto! Uma honra estar mais uma vez com o Vai-vai!”.

A menos de 6 meses para o Carnaval 2025, a escola já revelou o Enredo e tema para o próximo ano. José Celso Martinez Correa, também conhecido como Zé Celso, que morreu no ano passado, será homenageado com a temática “O xamã devorado e a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem“. Vai-Vai se apresentará por último e fechará o desfile em 1º de março.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola de Samba Vai-Vai (@vaivaioficial)