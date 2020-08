Luciana Gimenez sobre novo namoro: “Estava com o pé atrás”

Luciana Gimenez não está mais solteira, ela assumiu recentemente a relação com o empresário Eduardo Buffara. Em entrevista à revista Quem, a apresentadora comentou sobre o motivo de ter demorado para engatar um novo namoro.

“Eu estava com o pé atrás de amar de novo. Não queria me enrolar porque quando gosto sou bem intensa. Escorpiana, né?! O Dado é bem reservado também e eu gosto disso. Ele está sempre ligado, me ajudando. Como repara em tudo?! Me dá até aflição. Apresentei ele para meus filhos quando ainda éramos amigos para ver se eles iam gostar. Porque se meus filhos não gostarem, não tem jeito. E gostaram, tudo certo! É um relacionamento leve e está me ajudando a ser leve também”, afirmou Luciana.

Ainda na entrevista, a apresentadora da RedeTV! comentou sobre como conheceu novo amor: “O conheci no Réveillon da Bahia, em Trancoso. Nunca tinha passado a data lá, muito menos sem meus filhos. Foi o primeiro Réveillon que eu passei lá só com uma amiga. Mas a princípio ficamos só de amigos, eu estava em outra vibe. E ele foi muito querido, leve, não forçou a barra. Eu realmente achei que ele era só meu amigo mesmo”.

A relação de Gimenez com Eduardo já dura seis meses. Ela estava solteira desde o divórcio com Marcelo de Carvalho, em março de 2018.

