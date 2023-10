Luciana Gimenez revela que recebeu proposta para expor caso com Mick Jagger

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2023 - 8:40 Para compartilhar:

Luciana Gimenez revelou que já recusou uma proposta milionária para contar detalhes pessoais da vida do pai de seu primogênito, Lucas Jagger, o vocalista do The Rolling Stones Mick Jagger.

Ao ser questionada em entrevista ao Poc Cast se a imprensa britânica eram insistente para saber detalhes do relacionamento entre eles e para ter acesso a fotos do filho do ex-casal, a apresentadora contou que alguns tabloides ofereciam muito dinheiro, mas ela sempre recusou. Segundo Gimenez, um veículo de imprensa ofereceu um milhão de libras, o equivalente a R$ 6 milhões na atual cotação, para que ela detalhasse a intimidade de Jagger.

“Eles queriam que eu falasse do pai do Lucas… Mas eu não faria isso por dinheiro nenhum, pudesse oferecer… Na época, eu não tinha onde morar, me ofereceram um milhão de libras, para falar do pai do Lucas.. Eu morava num apartamento, colocaram por debaixo da porta… Eles tentavam tudo, grampearam meu telefone, e eles arrumaram meu endereço, e eles colocaram essa proposta de um milhão de libras por debaixo da porta, mas eu tinha que contar história do pai do meu filho… Por dinheiro nenhum eu faço isso”, contou Gimenez.

“Eu me coloco muito no lugar do outro, fico pensando ‘eu ia odiar que um namorado meu fosse para a internet falar de mim’. Então não vou fazer com o outro o que não quero que façam comigo. Não é uma coisa confortável”, finalizou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias