Luciana Gimenez reflete sobre relacionamento aberto e diz ser demissexual

Luciana Gimenez, 54 anos, surpreendeu ao afirmar, recentemente, nas redes sociais, que relacionamento aberto é o futuro das relações amorosas. Agora, a apresentadora deu mais detalhes sobre a sua teoria e afirmou ser demissexual, ou seja, pessoa que, para se sentir atraída por alguém, precisa estar envolvida emocionalmente.

“A gente sabe que a galera não é muito fiel, né? Todo mundo mente. Mas a gente sabe que não é assim, é o que eu acho, vejo as conversas. Não estou dizendo todo mundo, mas acho que é um assunto que a galera mais jovem já mudou um pouco”, disse ela ao questionar o conceito de fidelidade, em entrevista para o site da revista Quem, publicada nesta sexta-feira, 7.

Para a comandante do “Superpop” (RedeTV!), o futuro das relações amorosas está marcado pela flexibilidade.

“É uma situação que as pessoas se perguntam. Não no primeiro dia, né? ‘Vamos começar assim’. Mas eu acredito que talvez no futuro as pessoas não se cobrem tanto. Não estou dizendo que eu aceitaria, mas eu acho que as coisas estão diferentes”, avaliou ela.

“A geração é outra, as pessoas são mais flexíveis, o povo não é tão ciumento. Acho que, no futuro, talvez as pessoas sejam mais livres para estar se quiserem, para sair se quiserem, para ficar se quiserem”, continuou.

Questionada se viveria um relacionamento, Luciana Gimenez, ponderou: “Já cogitei sim, eu nunca digo nunca, você nunca sabe nada”, respondeu.

Ainda durante a entrevista, a ex-modelo afirmou se identificar como demissexual: “Quando eu digo isso, o povo ri da minha cara. O que eu quis dizer é que eu sou uma pessoa que precisa ter algum sentimento para sair com alguém. Não é só: ‘Vamos lá'”, esclareceu.

