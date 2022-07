Luciana Gimenez posa na cama, de calcinha e com adesivos nos seios

Luciana Gimenez compartilhou no Instagram alguns cliques ousados em seu quarto, neste sábado (30). A apresentadora, de 52 anos de idade, estava apenas de calcinha e com adeivos no formato de estrela tampando os seios.







Nos comentários, Gimenez recebeu uma série de elogios de seguidores. “Linda demais”, “Maravilhosa” e “Que apelação” foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Confira o post abaixo: