Luciana Gimenez posa de topless e desabafa sobre o corpo: ‘Chega’

Nesta sexta-feira (30), a apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, desabafou nas redes sociais sobre os comentários que recebe por causa de seu corpo.

Em seu Instagram, Gimenez compartilhou duas fotos. Nas imagens, Luciana aparece de calcinha e com os mamilos tampados por adesivos, além de exibir uma almofada com a mensagem ‘fod*-se’.

“Por que meu corpo te incomoda? É incrível, em pleno 2023, basta eu por uma roupa com mais pele ou até mesmo um biquíni para aparecer uma enxurrada de críticas. Isso porque as pessoas se intitulam esclarecidas e empáticas… Agora vamos às perguntas: eu estou expondo o corpo de alguém que não o meu? Eu estou obrigando alguém a ver ou me seguir? Eu estou fazendo mal a alguém?”, começou Luciana.

“Todas as repostas são não. Vejo muito o questionamento: mas você tem idade para usar uma roupa dessa? Então eu agora te respondo: e você, tem idade ou direito para querer ditar o que é certo para o outro? A sua vida é perfeita e só com acertos? Já não está na hora de aprender a cuidar da sua própria vida ao invés de querer dizer o que o outro deve fazer? Quando a gente aponta um dedo para o outro, quatro dedos apontam para nós”, acrescentou.

Na sequência da publicação, Luciana continuou com os questionamentos e pediu que as pessoas parem de julgar umas as outras.

“Quando disseminamos o ódio, na verdade, isso mostra e fala mais sobre quem envia esse sentimento do que de quem é vítima desse rancor. O que te ofende ao mostrar o meu corpo? O que você ganha vindo até a minha rede social tentar me diminuir ou baixar a minha autoestima?”, questionou.

“Fala-se muito em empatia e em mulheres empoderando mulheres, mas basta olhar nos comentários, e a maioria que ataca, são mulheres ditando regras. Fora os fakes covardes que se escondem nas suas mediocridades. Lutamos tanto para sermos livres e termos direito e aí quando conseguimos um mínimo, nós mesmas queremos restringi-los?”, continuou.

“Vamos parar de julgar o outro e aprender a aceitar que cada um tem direito de se vestir e viver como quiser, independente de idade, estrutura corporal ou qualquer outra coisa. Vamos lembrar que as regras que você acredita e pratica, só valem para a sua própria vida e não para reger a de todos como se você fosse um Deus a ser obedecido. Chega de querer diminuir o outro com a desculpa que é só uma opinião, só uma dica ou algo do tipo. Isso a gente dá quando alguém pede, não como se fôssemos os donos da verdade”, finalizou Gimenez.

