Luciana Gimenez posa com máscara de leão e diz: “Era melhor de vaca”

Luciana Gimenez arrancou boas risadas de seus seguidores na noite desse domingo (29). A apresentadora compartilhou uma série de vídeos fazendo hidratação facial com uma máscara, e que tinha desenho de um leão.

“Não ficou bom, não. Acho que era melhor a vaca. Meu Deus, coloquei a máscara do lado errado, será?”, disse a apresentadora tentando se entender com o produto, que parecia enrugado. Na sequência, ela conseguiu: “Muito melhor, agora”, completou, aos risos.

Neste fim de semana, Luciana também marcocu presença no Rock In Rio. De acordo com a Quem, ela foi ao festival para ficar de olho no filho, Lucas Jagger. “A gente combinou que eu vim atrás dele. Fico preocupada. Não é nossa cidade, estamos no Rio. Se estamos em São Paulo aí é outra coisa”, afirmou em contato feito pela revista.