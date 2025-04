Luciana Gimenez faz ‘tratamento’ para cicatrizes com lama do Mar Morto: ‘Diz a lenda’

Luciana Gimenez, 55 anos, surgiu toda cheia de lama em seu perfil no TikTok, neste domingo, 27, fazendo “tratamento” contra cicatrizes. É que está de passagem por Israel e aproveitou o sol e o calor do hemisfério norte nesta época do ano se banhando no Mar Morto e fazendo uso da lama.

A apresentadora decidiu testar a crença de que a lama é medicinal e que promove efeitos estéticos, incluindo rejuvenescimento.

“Olha, a Cleópatra se deu bem, por isso ela era tão bonita, porque ela botava a lama do Mar Morto na cara, no bumbum, na perna”, disse ela em vídeo postado na plataforma.

Enquanto se lambuzava no rosto e no corpo, Gimenez confessou acreditar na ação terapêutica do mineral.

“Eu passei bastante na minha perna pra sumir as cicatrizes, tomara que dê certo”, disse ela, dando crédito ao tratamento.

Ainda durante o vídeo, Luciana revelou que conhece um pouco sobre a história egípcia.

“Então, diz a lenda que o rei Herodes deu esse pedaço de paraíso para Cleópatra. Eu também queria ser rainha para ganhar esse negócio. Tô merecendo, vai”, brincou ela.