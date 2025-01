Luciana Gimenez faz reflexão sobre medos após acidente de esqui

Luciana Gimenez, 55 anos, voltou a falar sobre os traumas causados pelo acidente de esqui, sofrido em janeiro de 2023, que causou uma lesão grave em sua perna, em Aspen, nos Estados Unidos.

“Foi a coisa mais difícil que já passei na minha vida e já dei à luz à dois filhos e nem se compara, porque foi uma dor que não dá nem para mensurar”, declarou a Quem.

A apresentadora da RedeTV! disse ainda que a paixão do filho mais velho, Lucas Jagger, de 25 anos, por esquiar foi a motivação que a fez voltar a esquiar após o episódio trágico.

“O medo ao voltar foi uma coisa de magnitude absurda, muito medo, chorava, um terror. Comecei aos poucos, falei que eu ia, porque meu filho ama. Ano passado, eu já não fui. Aí eu pensei comigo, se não for esse ano, não irei jamais”, completou.

+ Madrinha da Vai-Vai, Luciana Gimenez revela dificuldade para sambar após quebrar dedo do pé

Decidida a superar o medo, Gimenez ainda usou o mesmo look do dia em que sofreu o acidente para pagar uma promessa feita quando não deixou que cortassem sua calça para a cirurgia de emergência.

“Mandei fazer uma bota nova. Peguei a roupa do dia do acidente, que tinha dito que iria usar de novo e, cara, na hora que botei a bota, só pensava: ‘Meu Deus, se eu cair de novo, se eu quebrar a perna, pé errado. Fui muito calma comigo mesma. Pensei: ‘Vou até onde eu aguentar, vou aos pouquinhos. Estou indo um dia por vez”, contou.

Luciana ainda comparou a dificuldade de voltar a esquiar com o retorno ao posto de Madrinha de Bateria da Vai-Vai, em São Paulo.

“O próximo desafio é Carnaval, porque estou com o dedo do pé quebrado. Para falar a verdade, acho que sambar é mais difícil do que esquiar, porque esquio desde muito cedo. Mas estou muito empolgada. Estou voltando para o posto que já foi meu e que deixei de lado. Hoje em dia, estou muito feliz em poder estar junto com a comunidade. Estou muito feliz em estar junto com Bixiga todo e vamos que vamos”, finalizou.