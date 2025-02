Luciana Gimenez fala sobre convite de Huck: ‘É a Globo se modernizando’

Luciana Gimenez celebrou o convite para participar do ‘Domingão com Huck’, programa comandado por Luciano Huck na Globo. Apresentadora da RedeTV!, Gimenez foi convidada para estrear a nova temporada do quadro “Batalha do Lip Sync” neste domingo, 9.

Gimenez vai duelar contra Rodrigo Faro, que iniciou a carreira na Globo, mas fez história como animador de plateia na Record — ele deixou o canal no final do ano passado.

Em entrevista ao UOL, a famosa disse que o fato de a Globo convidar artistas de outras emissoras é sinal de “modernização”. “São novos tempos para valorizar quem faz televisão. Eu acho que é isso. A Rede Globo também está se modernizando. E acredito que o Luciano tem essa força de unir artistas de outros canais. Ele é um grande amigo há muitos anos”, destacou.

“Eu acho maravilhoso, já estava na hora. As pessoas querem ver os artistas em todos os lugares, tem que ser todo mundo junto e misturado pelo público, não dá para ficar só num lugarzinho.”

Luciana ainda disse ser fã da emissora carioca: “Estou feliz com o convite, sempre amei a Globo, ela faz parte da nossa história. E é muito legal, tem uma audiência incrível. A gente quer falar com o público, a gente vive disso. Então, é um prazer, estou empolgadíssima, já até estou com ‘gastura’.”