Luciana Gimenez fala em ‘perseguição’ em briga judicial com Kajuru

Luciana Gimenez usou suas redes sociais para falar o seu processo contra o senador Jorge Kajuru. Nesta semana, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), de reabrir a queixa-crime da apresentadora, dois meses após ter arquivado o caso por problemas na petição inicial.

“Tem uma pessoa que já vem me stalkeando há muitos anos, e quando a gente fala de muitos anos, estou falando de mais de 20 anos. Uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca tive nenhum desafeto, e eu já tentei tudo pra fazer com que ele parasse. Imagina tudo, porque me ofende, ofende minha família, ofende meu filho. E isso já vem acontecendo, isso mexe com o psicológico da gente, mexe com o dia a dia”, afirmou.

Na sequência, Luciana diz que chegou a carregar um sentimento de culpa. “Tanto se fala sobre violência psicológica, violência contra mulher, que eu demorei muitos anos pra ver o porquê eu também não falava do assunto. Eu me sentia quase que culpada, como se eu tivesse feito alguma coisa de errada, como muitas vítimas também se sentem. A notícia boa é que a ministra Rosa Weber aceitou o pedido e agora esse stalker mais uma vez vai enfrentar a justiça. Estou me sentindo forte e corajosa para vir aqui e contar desse mais um pequeno passo pra parar um stalker na minha vida, que é realmente um transtorno pra gente, é uma perseguição psicológica”, comentou.

Kajuru chegou a chamar a apresentadora de “mulher de programa”, “desqualificada”, entre outras ofensas. “Ela foi contratada para ficar com o Mick Jagger”, disse Kajuru em entrevista a um canal no YouTube.

