Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 9:56

Nesta quarta-feira (26), a apresentadora Luciana Gimenez, de 53 anos, usou suas redes sociais para exibir seu corpo sarado. A famosa também aproveitou a postagem para pedir ajuda aos seus seguidores.

Nos stories do Instagram, Luciana apareceu usando fio-dental laranja, top e minissaia. No vídeo publicado pela apresentadora, ela questiona seus fãs sobre o look escolhido, tentando saber se estava aprovado ou não.

“E aí, sim ou não”, diz Luciana, no conteúdo publicado.

Confira

