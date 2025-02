Luciana Gimenez e Rodrigo Faro participarão da Batalha do Lip Sync, do ‘Domingão’

No próximo domingo, 9, o público que acompanha o “Domingão com Huck”, da Globo, assistirá a algo inédito. Luciana Gimenez, contratada da RedeTV!, e o Rodrigo Faro, ex-apresentador da Record, se enfrentarão na nova temporada do “Batalha do Lip Sync”.

Na disputa do quadro, os famosos dublarão hits icônicos e precisarão mergulhar no personagem para se consagrarem vencedores da batalha. Na legenda da publicação anunciando a participação dos apresentadores, Faro já mostrou que está no clima do desafio.

+ Globo entrará ao vivo com SBT para homenagear Silvio Santos no ‘Domingão’

“Me sinto pronto”, comentou ele, que ficou famoso pelo quadro “dança, gatinho!”, que ia ao ar na sua atração na emissora dos bispos. Na ocasião, o comunicador se fantasiava de algum artista que estava em alta para performar em frente às câmeras.

Outras duplas tão inesperadas quanto essa já se enfrentaram na “Batalha do Lip Sync”, como João Guilherme Silva e João Augusto Liberato, filhos de Faustão e Gugu, em 2023.

Os fãs do programa não contiveram a animação e provaram que estão ansiosos para o encontro de apresentadores.