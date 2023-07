Luciana Gimenez e o filho alimentam boto-cor-de-rosa na Amazônia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 15:46 Compartilhe

Acompanhada do filho mais novo, Lorenzo, a apresentadora Luciana Gimenez compartilhou alguns registros de sua viagem à Amazônia. Nesta sexta-feira (14), a podcaster, junto do caçula, alimentou um boto-cor-de-rosa.

Em imagens publicadas no Instagram, Luciana e Lorenzo aparecem com o rosto pintado, com desenhos típicos de nativos presentes na região.

“Lolo adorou a Amazônia. Brincadeiras à parte, estou amando apresentar esse lugar para ele. Nosso encontro com os botos-cor-de-rosa foi para lá de especial”, escreveu Luciana, ao publicar uma série de fotos sobre o encontro com o animal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias