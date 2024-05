Luciana Gimenez e Mick Jagger posam coladinhos em colação de grau do filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 7:53 Para compartilhar:

A apresentadora Luciana Gimenez esteve em clima de comemoração na noite desta quinta-feira, 16. Isso porque seu primogênito, Lucas Jagger, se formou na faculdade. Para celebrar, Luciana posou ao lado de Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones e pai de Lucas.

Morando nos Estados Unidos desde 2018, o jovem de 24 anos concluiu a faculdade de Artes Literárias da New York University (NYU). A formatura aconteceu na quarta-feira, 15, no estádio de baseball dos Yankees, e, no dia seguinte, Lucas colou grau em um teatro de Manhattan.

Durante a preparação para o evento, Luciana brincou, nos stories de seu Instagram: “Vou chorar muito, e o pai do Lucas do lado. Vou pagar mico, porque ele é inglesinho e a mãe chorando é sul-americana — como ele me chama, e sou mesmo”.

Assista: