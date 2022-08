Luciana Gimenez diz que tira calcinha e sutiã em avião: ‘Pra ficar mais livre’

Da Redação 17/08/2022 - 0:52 Compartilhe

Luciana Gimenez revelou em seus stories do Instagram, na noite desta terça-feira (16), que gosta de viajar de avião sem roupas íntimas. Ela disse que sempre troca a roupa por um moletom, e que aproveita para tirar a calcinha e o sutiã.

A apresentadora, que fez os vídeos em seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos, enquanto aguardava o horário de ir ao aeroporto, pois seu voo estava atrasado, disse que gosta de se sentir confortável no avião.

“Eu gosto de viajar super leve, de tênis e tal. Detalhe: às vezes eu tô no voo e troco [de roupa], boto uma calça de moletom e tiro a calcinha. Não consigo ficar [de calcinha]”, disse Luciana, no terraço de seu apartamento.

“Só no voo mesmo, tipo pijama, porque eu durmo pelada, né? Então eu boto uma calça de moletom e tiro sutiã e calcinha para ficar mais livre no voo. Eu não consigo, me aperta tudo”, finalizou a apresentadora.