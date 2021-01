Luciana Gimenez desabafa sobre autoestima: ‘Me acho feia’

Luciana Gimenez fez um longo desabafo em seu canal no YouTube sobre autoestima. A apresentadora, que viveu a vida toda sob os holofotes, falou que não se acha bonita.

“Eu tinha combinado de falar de autoestima. Hoje era um dia em que falei: ‘Vou fazer vídeos’. Cheguei no meu quarto hoje, olhei para a minha cara e falei: ‘Como vou olhar para a minha cara e falar de autoestima se eu estou sem nenhuma?’. Será que era para ser um vídeo motivacional? Se for, não vai dar certo. Porque eu não estou com nenhuma autoestima. Eu me acho feia, acho que sou alta demais. Não gosto das minhas pernas, da minha bunda. A minha barriga é bonita, ok, mas como vou falar para as pessoas que estão me assistindo de autoestima?”, começou ela.

A apresentadora contou então de uma situação recente em que estava na praia com o namorado, o empresário Eduardo Buffara, e amarrou uma canga no bumbum. Após ser questionada por ele o motivo de esconder o corpo, ela admitiu que não gostava. “Ele falou: ‘Luciana, você está louca?’. E eu falei: ‘Mas eu tenho horror à minha bunda’. Então comecei a pensar se era coisa de agora, que estou mais velha. Então, lembrei de quando tinha dezoito anos, que ia à praia e para levantar para ir ao mar, eu ia de lado”, desabafou.

Luciana ainda falou que quando está produzida para se apresentar se sente melhor. “Eu entendo que é um personagem e digo: ‘Nossa, estou bonita’. Mas não é uma coisa que tenho conquistado todos os dias. Tem dias que após a meditação, consigo me achar bonita”.

