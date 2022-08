Luciana Gimenez curte a Disney com os filhos: ‘Trabalha muito para poder se divertir’

Da Redação 09/08/2022 - 22:57 Compartilhe

A família Gimenez está na Disney! Nesta terça-feira (09), a apresentadora compartilhou com seus seguidores como está feliz em fazer esse passeio com os filhos. “A gente trabalha muito para poder se divertir ainda mais. Momentos com meus filhos e o pateta – para ficar na memória e no coração”, escreveu.

Os fãs curtiram os registros. “Fofuras! Aproveitem cada minuto nesse lugar mágico!”, disse uma seguidora. “Linda, lindos!! Que vibe boa!”, escreveu outra. “Como pode ser tão lindosss assim!?O melhor passeio com quem amamos”, escreveu mais uma.

https://www.instagram.com/p/ChDLze_Odam/