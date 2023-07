Luciana Gimenez compartilha experiência com lama do Mar Morto: ‘Parecendo uma seda’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/07/2023 - 0:54 Compartilhe

Luciana Gimenez encantou seguidores, nesta terça-feira, 4, com registros de sua visita a Israel. No Instagram, a apresentadora abriu o álbum de fotos do passeio no Mar Morto e atraiu mais de 14 mil curtidas.

“Foi mágico! Que experiência sem igual! A gente ouve falar, mas viver a experiência do Mar Morto, que na verdade é um lago, é única”, começou, na legenda da publicação.

“Primeiro que ele foi formado pela separação das placas tectônicas, ou seja, uma obra exuberante da natureza. Depois, porque senti uma energia muito boa estando ali, flutuar naquelas águas é diferente de qualquer outra. Sem contar que vivi a experiência da lama e suas propriedades de regeneração.”

E continuou: “Sei que a gente fica ridícula passando lama pelo corpo e parecendo sei lá o que, mas vale muito a pena. Minha pele saiu parecendo uma seda. Não à toa, era um lugar muito frequentado por Cleópatra, que adorava as propriedades medicinais desse lugar. Super recomendo!”

Confira:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias