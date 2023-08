Luciana Gimenez celebra aniversário de 62 anos do ex-marido, Marcelo de Carvalho: ‘Sorte’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 17:51 Compartilhe

A apresentadora Luciana Gimenez, 53 anos, prestou uma linda homenagem ao seu ex-marido, Marcelo de Carvalho, que está celebrando seu 62º aniversário, nesta terça-feira (1º).

A ex-modelo encantou os seguidores no Instagram ao resgatar alguns cliques antigos ao lado do empresário, com quem foi casada por 12 anos. Os dois são pais de Lorenzo, 11.

Na publicação, Gimenez falou sobre gratidão e de seu carinho pelo ex-companheiro.

“Hoje é seu dia, Gordo! Você que é esse pai maravilhoso, animado, inteligente, trabalhador, focado, bravo, e nem vou falar o quanto você cozinha bem!”, iniciou na legenda.

“Fomos casados por 12 anos e aprendi tanto com você. Por isso, e tantas outras coisas boas, vamos celebrar seu dia! Aproveita com as pessoas que você ama. Lorenzo tem sorte de ter você como pai!”, finalizou ela.

