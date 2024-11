Luciana Gimenez celebra 55 anos de vida com festão de aniversário em SP

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2024 - 8:00 Para compartilhar:

A apresentadora Luciana Gimenez faz aniversário neste domingo, 3, completando 55 anos de vida. A celebração desta data especial aconteceu neste sábado, 2, com um festão em São Paulo.

Luciana Gimenez comemorou ao lado do filho caçula, Lorenzo, de 13 anos, fruto do casamento da apresentadora com o empresário Marcelo de Carvalho, e também do irmão, Marco Antônio Gimenez, e chegou a fazer um ensaio lembrando os tempos de modelo com um vestido rendado preto.

Mostrando seu lado bem-humorada, Luciana posou com velhinhas marcando 30 anos, vale lembrar que ela já confessou que não gosta muito de ficar mais velha.

A apresentadora teve um bolo inusitado em formato de Birkin, a famosa bolsa caríssima da Hermes, que Virginia Fonseca tem um modelo avaliado em R$ 500 mil.

Antes da festa, Luciana postou um vídeo dentro do elevador de seu prédio justamente com uma sacola da Hermès, sem revelar o mimo que havia comprado. ALém disso, ela contou que fica um pouco “deprê” ao fazer aniversário.

Além de Lorenzo, Gimenez é mãe também de Lucas Jagger, fruto de relação antiga com o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger.

