Luciana Gimenez barra Babi Xavier como substituta — e o motivo faz todo sentido

Confesso, amigo leitor: no início da minha trajetória cobrindo os bastidores da televisão, achava um tanto exagerado o receio que muitos apresentadores têm de tirar férias — ou até mesmo de precisar faltar por motivo de saúde. Sempre me perguntei: como é possível alguém com uma carreira consolidada temer tanto se ausentar por uma semana, 15 dias que seja?

Mas o tempo — e a convivência mais próxima com esse universo — me trouxe uma nova perspectiva. Realmente, faz sentido.

O jogo nos bastidores da televisão, especialmente quando falamos das grandes emissoras, é mais complexo do que parece. Existe um “salve-se quem puder” institucionalizado, onde qualquer brecha pode virar uma oportunidade… ou uma ameaça, dependendo do ponto de vista. E não se trata apenas de competência ou audiência. As articulações envolvem afinidades, interesses comerciais, alianças internas e, em alguns casos, até antipatia pessoal.

A notícia da vez envolve Luciana Gimenez, apresentadora de longa data da RedeTV!. Luciana está enfrentando problemas na voz e, segundo o Portal Leo Dias, mesmo debilitada, teria recusado a sugestão da emissora de ser substituída por Babi Xavier em no ‘SuperPop’. Desde a participação de Babi na cobertura dos bastidores do Carnaval da RedeTV! deste ano, o nome dela tem circulado na imprensa com especulações sobre uma possível negociação para novos projetos na emissora.

Luciana, conhecida por sua dedicação, preferiu seguir trabalhando. “Tô ótima”, disse na abertura do programa de ontem, dia 9. A assessoria da RedeTV! negou qualquer movimentação para Babi Xavier assumir temporariamente o comando da atração.

Independentemente do desfecho, esse caso escancara o quanto a posição de um apresentador pode ser frágil. Uma ausência justificada pode abrir espaço para movimentações intensas — algumas até legítimas, outras nem tanto. Isso vale para praticamente todas as principais emissoras. A disputa por espaço é real, constante e, por vezes, silenciosa.

Claro, há exceções. E são raríssimas. Ana Maria Braga é uma delas. Com décadas de carreira, carisma inquestionável e uma força comercial gigante, ela construiu uma relação com o público que vai muito além do formato do seu ‘Mais Você’. Quando Ana está de férias, seus substitutos — Talitha Morete e Fabrício Battaglini — entram com o aval da própria apresentadora e saem com o mesmo respeito. A audiência pode até cair, mas não por falta de competência dos dois ótimos profissionais. É que o público sente falta do brilho, daquele tempero que só Namaria sabe dar.

Patricia Abravanel é outro bom exemplo. Além de muito competente, ela ainda conta com a solidez do SBT — não à toa, afinal, é herdeira do canal e tem sua história profundamente ligada à emissora. O que naturalmente traz uma segurança a mais ao seu posto. E, olha, se tem mais alguém que chega perto dessa “imunidade” completa ao risco de substituição, eu diria que são poucos: Luciano Huck, Celso Portiolli e Ratinho. Talvez, eu até esteja esquecendo algum nome… Mas, sinceramente? Dá para contar nos dedos de uma mão — e ainda sobra dedo.

Vale destacar que não se trata de julgar quem recusa ser substituído ou quem aceita substituir. Nada disso! É apenas a constatação de que, sim, o medo existe — e muitas vezes tem suas razões. Não se trata de insegurança ou vaidade apenas. É uma forma de se proteger num ambiente onde qualquer sinal de fraqueza pode ser lido como “momento ideal para mudança”.

A televisão é feita de talentos, sim, mas também de bastidores, estratégias e jogos de poder. E entender isso é essencial para seguir a caminhada — e entender os medos — de quem está lá, segurando o microfone todos os dias.

No fim das contas, talvez a pergunta não seja “por que tanto medo?”, mas sim: “quem é que não teria?”

Janja na primeira fila

Nesta quarta, dia 9, a primeira-dama Janja marcou presença no desfile da Reptilia na SPFW, usando uma camiseta com a frase “a vida presta”, popularizada por Fernanda Torres após o sucesso do filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. A escolha do look dividiu opiniões nas redes sociais, com algumas críticas afiadas e muitos elogios à sua conexão de moda e cultura. A marca, comandada por Heloisa Strobel, é uma das favoritas da socióloga.

Nova parceria

Manu Carvalho, CEO da agência Match, deu um passo ousado e virou investidora do restaurante Donna, do renomado chef André Mifano. A empresária quer impulsionar o marketing da casa e conectar marcas ao espaço, unindo sua expertise de conteúdo à gastronomia de alto nível. Sucesso!

Uma noite de música boa

Alceu Valença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto em São Paulo neste sábado, dia 12, no palco do Vibra São Paulo, com o espetáculo Valencianas. Ingressos a partir de R$ 70 no site Uhuu.

Start

Dua Lipa traz sua turnê Radical Optimism ao Brasil em novembro. A estrela pop se apresenta no dia 15 em São Paulo (MorumBIS) e no dia 22 no Rio (Engenhão). A venda dos ingressos começou nesta quinta, dia 10, pela Ticketmaster. Os preços variam de R$ 230 a R$ 940.

Lebron Ken

O astro do Basquete LeBron James virou boneco da Barbie em edição limitada que chega ao Brasil em 14 de abril. A versão Kenbassador, criada com a LeBron James Family Foundation, custa R$699,99 e estará disponível na Amazon. Parte do valor será revertido para projetos sociais da fundação. “Estamos animados em apresentar essa nova versão do personagem que homenageia LeBron James como um verdadeiro modelo a ser seguido — alguém que representa estilo, cultura, impacto social e o poder de inspirar as próximas gerações a acreditarem em seu potencial ilimitado”, declarou Krista Berger, VP Sênior de Barbie.

Até amanhã.