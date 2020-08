Luciana Gimenez assume namoro publicamente pela primeira vez

Luciana Gimenez, apresentadora da RedeTV!, bateu um papo franco com seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (6), e revelou que não está mais solteira.

Ela respondeu a uma série de perguntas dos fãs, e em uma das respostas, acabou entregando. Um fã questionou se a apresentadora estava namorando. “Tô”, respondeu, fazendo um coração com a mão, e sem dar muitos detalhes do caso.

De acordo com informações da Vogue, o novo affair de Gimenez é o empresário Eduardo Buffara. Eles foram vistos juntos trocando abraços e carícias em frente a um restaurante durante um fim de semana no Rio. Além disso, ela já tinha aparecido ao lado do rapaz na época do carnaval.

