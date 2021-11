Luciana Gimenez aproveita Maldivas em hotel com diárias de R$ 53 mil

Luciana Gimenez está curtindo alguns dias de folga nas Maldivas ao lado do namorado, Renato Breia. Eles estão hospedados no resort Joali, cujas diárias podem chegar até US $ 9,4 mil em alta temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 53 mil de acordo com a cotação atual.

Apesar de já ter feito alguns registros em seu Instagram do local, que possui vista paradisíaca e até mesmo piscina privativa em seu quarto, ainda não postou fotos com o amado. Para a manhã desta quarta-feira (23), ela apareceu usando um biquíni com transparência e coração.

