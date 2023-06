Lúcia vai se tornar santa

Editora3i Editora3 https://istoe.com.br/autor/editora3/ 30/06/2023 - 8:00 Compartilhe

Em 2017, ano do centenário das seis aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Portugal, o papa Francisco canonizou Jacinta e Francisco Marto, de 8 e 7 anos, que testemunharam as revelações da Virgem Maria e morreram pouco depois, em 1919 e 1920, vítimas da gripe espanhola. Prima mais velha desses irmãos, Lúcia tinha 10 anos e entrou para a Ordem das Carmelitas Descalças, à qual serviu até a morte, aos 97 anos, em 2005. Guardiã do Terceiro Segredo de Fátima, revelado em 2000, somente agora ela foi declarada “venerável” pelo papa Francisco, em mais um passo do processo para também se tornar santa.

Além de Lúcia, outros quatro nomes foram listados como “veneráveis”, com “virtudes heróicas reconhecidas”, dentre eles o brasileiro Antônio de Almeida Lustosa, ex-arcebispo de Fortaleza que morreu em 1974. Francisco ainda reconheceu como mártires (que serão proclamados “beatos”) dez sacerdotes e dez leigos da arquidiocese de Sevilha, mortos durante a Guerra Civil Espanhola em 1936.

Em outubro de 2019, antes de canonizar a baiana irmã Dulce como primeira santa nascida no Brasil — e com apenas seis anos de Pontificado —, o pontífice já somava a nomeação de 892 santos. É, de longe, o papa “mais canonizador” da história, seguido de João Paulo II com 482 santos em 26 anos, e Leão III, com 148 em um quarto de século.

O papa Francisco não economiza em canonizações e diz que não é preciso ser super-herói, nem padre ou bispo, solteiro ou casado, para se tornar santo. Até formulou conselhos para possíveis “candidatos”. Vão de humildade e sofrimento a servir com paciência aos irmãos no dia a dia, com alegria e sem disseminar mentiras maldosas nem “se fingir de santinho”. Mas o papa Francisco adianta que “não existe manual ou curso” para ser canonizado. E ensina: “Os santos, em sua existência terrena, viveram em profunda comunhão com Deus, tornando-se semelhantes a Ele. No rosto dos humildes e desprezados, viram o rosto Dele”.

De acordo com a Igreja Católica, as três primeiras visões dos três pastorinhos de ovelhas de Fátima foram de um anjo, antes das seis da Virgem Maria, e todas transcorreram entre maio e outubro de 1917.

No dia 13 daquele mês, na última revelação, 70 mil pessoas teriam testemunhado o sol girando sobre si mesmo. O milagre reconhecido pela Igreja Católica para Jacinta e Francisco serem canonizados em 2017 aconteceu em Juranda, no centro-oeste do Paraná, em 3 de março de 2013. Lucas de Oliveira, de 5 anos, caiu de janela a seis metros de altura e foi internado em uma UTI, depois de perder massa cerebral. Com pedidos levados a Jacinta e Francisco, o garotinho se curou, sem apresentar sequelas.

